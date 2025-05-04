Adalet Bakanı Tunç'tan CHP Lideri Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

Adalet Bakanı Tunç'tan CHP Lideri Özgür Özel'e Saldırıya Kınama
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Adalet Bakanı Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiili saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırının derhal adli makamlara intikal ettiğini açıkladı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Tunç: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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