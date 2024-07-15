Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hainlerin Karşısında Dimdik Duran Milletimiz Demokrasi Dersi Verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hainlerin karşısında dimdik duran milletimiz, onurlu mücadelesiyle tüm dünyaya bir kez daha demokrasi dersi vermiştir" dedi.

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ettiğini bildirdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetlediğini kaydeden Tunç, "Vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi, aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Tunç, darbelerle, muhtıralarla, kumpaslarla, sokak olaylarıyla amacına ulaşamayan vesayetçi zihniyetin FETÖ eliyle anayasal düzeni ve milli iradeyi yok etmek istediğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı ve halkın oylarıyla seçilmiş hükümeti devirmeye kalkışmıştır. Aziz milletimiz, tıpkı Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da hainlere geçit vermemiş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın ederek vatan ve bayrak aşkıyla yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Hainlerin karşısında dimdik duran milletimiz, onurlu mücadelesiyle tüm dünyaya bir kez daha demokrasi dersi vermiştir."

"Darbe girişiminin önlenmesinde en önemli unsurlardan bağımsız yargıdır"

Darbe girişiminin önlenmesindeki en önemli unsurlardan birinin tarafsız ve bağımsız yargı olduğunu kaydeden Tunç, "Darbe girişiminin ilk anından itibaren Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturmalarını başlatmış, darbeciler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları vermiştir. Yargı mensuplarının gösterdiği kahramanlık, geçmişteki darbelerde cuntacıları 'hazır ol'da bekleyen vesayetçi yargı anlayışının tarihe karıştığının en önemli göstergesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Tunç, 15 Temmuz'la birlikte Türkiye'de darbeler döneminin bir daha açılmamak üzere kapandığını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Geçmişten geleceğe kurduğumuz köprünün harcını birliğimizle, kardeşliğimizle, istiklal aşkıyla, vatan ve millet sevgisiyle karmaya devam edeceğiz. Vesayetçi zihniyete, ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyen şer odaklarına asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız." - ANKARA