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Adalet Bakanı Tunç'tan hakem Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında verilen tutuklama kararını değerlendirirken, "Kasten yaralama, kamu görevlisine karşı kasten yaralama var.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında verilen tutuklama kararını değerlendirirken, "Kasten yaralama, kamu görevlisine karşı kasten yaralama var. Ayrıca kırık meydana geldiği için bunlar cezada artırım ve tutuklama nedenleri olarak Sulh Ceza Mahkemesinin takdiri." dedi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, dün akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Spor sahalarında görmek istemedikleri, çok üzüntü veren hadiseler gerçekleştiğini dile getiren Tunç, hakemlere yönelik bu tür saldırıları kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Hakeme yönelik çok çirkin bir hareket yapıldığını belirten Tunç, olaydan hemen sonra gereken adli soruşturmayı başlattıklarını söyledi.

Saldırı girişiminde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk kararının ardından Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararını verdiğini aktaran Tunç, "Sahaya inen ve görüntülerden tespit edilen kişiler hakkında da çalışmalar devam ediyor. Onlarla ilgili de adli kontrol kararı verilen kişiler var." diye konuştu.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ve TCK'nın ilgili kanunlarını anımsatan Tunç, "Kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama var. Ayrıca kırık meydana geldiği için bunlar cezada artırım ve tutuklama nedenleri olarak Sulh Ceza Mahkemesinin takdiri. Tutuklama kararları gerçekleştirildi." şeklinde konutu.

Tunç, görüntülerin incelendiğini, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Halil Umut Meler Faruk Koca Ankaragücü Tutuklama Hukuk 3. Sayfa Politika Haberler

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