Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesi olayına ilişkin zanlıların gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında bir vatandaşımızın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayın zanlıları yakalanarak gözaltına alınmıştır. Zanlılar ve bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütlerine ve şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL