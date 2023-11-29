Adalet Bakanı Tunç: "(Fatih Terim Fonu Olayı) İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ocak'ta ikinci duruşma yapılacak.
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Adalet Bakanı Tunç: "(Fatih Terim Fonu Olayı) İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ocak'ta ikinci duruşma yapılacak.
Adalet Bakanı Tunç: "(Fatih Terim Fonu Olayı) İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ocak'ta ikinci duruşma yapılacak. Yargı iddiaları araştıracak. Kimler suçlu, kimler suçsuz ortaya çıkacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa