Adalet Bakanı: Fatih Camii saldırganı tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii imamı ve cemaatten bir kişiye saldıran şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırının ardından gözaltına alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılan şüpheli hakkında iki kez kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama karar verilmiştir. Adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Menfur saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik hiç bir provokasyona geçit vermeyeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA