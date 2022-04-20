Adalet Bakanı Bozdağ: "İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP'nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. - Haberler

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Adalet Bakanı Bozdağ: "İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP'nin patlatıldığı değerlendirilmektedir.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adalet Bakanı Bozdağ: 'İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP'nin patlatıldığı değerlendirilmektedir.

Adalet Bakanı Bozdağ: "İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP'nin patlatıldığı değerlendirilmektedir.

Adalet Bakanı Bozdağ: "İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP'nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adalet Bakanı, 3. Sayfa, Haberler

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