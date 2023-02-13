Adalet Bakanı Bozdağ 6 yaşındaki depremzede Beşir'i ziyaret etti 3. Sayfa Haberleri Adalet Bakanı Bozdağ 6 yaşındaki depremzede Beşir'i ziyaret ettiANKARA Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremde enkazın altından sağ kurtarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ı ziyaret etti. Adalet Bakanı Bozdağ 6 yaşındaki depremzede Beşir'i ziyaret etti ANKARA Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremde enkazın altından sağ kurtarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ı ziyaret etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 81'inci saatte sağ çıkarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Bekir Bozdağ 3. Sayfa Haberler

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