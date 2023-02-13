Adalet Bakanı Bozdağ 6 yaşındaki depremzede Beşir'i ziyaret etti
3. Sayfa Haberleri
Adalet Bakanı Bozdağ 6 yaşındaki depremzede Beşir'i ziyaret ettiANKARA Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremde enkazın altından sağ kurtarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ı ziyaret etti.
Adalet Bakanı Bozdağ 6 yaşındaki depremzede Beşir'i ziyaret etti
ANKARA Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremde enkazın altından sağ kurtarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ı ziyaret etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 81'inci saatte sağ çıkarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa