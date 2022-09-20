Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, 'Thodex' isimli firma ile kripto para...
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, 'Thodex' isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti çerçevesinde dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusunu ele aldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, 'Thodex' isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti çerçevesinde dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusunu ele aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa