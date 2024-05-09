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Adalet Bakanı: Ayaklarından iple sürüklenen kişinin sürücüsü tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayı sonrasında adli soruşturmanın başlatıldığını ve sürücünün tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayı sonrasında adli soruşturması başlatıldığını ve sürücünün tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayı asla kabul edilebilir bir durum değildir. Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yılmaz Tunç Antalya Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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