Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı - Haberler

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Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı Tunceli'de suya düşen ve ardından yüzerek çıktığı adacıkta mahsur kalan genci ekipler kurtardı.

- Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı

TUNCELİ - Tunceli'de suya düşen ve ardından yüzerek çıktığı adacıkta mahsur kalan genci ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunçayır baraj gölü kenarında piknik yapan 3 gençten biri dengesini kaybederek suya düştü. Yüzerek adaya çıkan genç burada mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bot ile adaya geçen ekipleri genci kurtardı. Kurtarılan genç sağlık ekiplerin teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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