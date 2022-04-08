Acılı anneden dağdaki çocuklara 'teslim ol' çağrısı

DİYARBAKIR HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 949'ncü gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 949. gününde de devam ediyor. Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in annesi Zebude Öner, HDP il binası önündeki çadırda evladına kavuşmak için nöbet tuttuğunu söyledi. Öner, "Kızım işe gidiyordu, işçilere aşçılık yapıyordu. Sabah gitti, akşam gelmedi. Aradık bulamadık, kızımın fotoğraflarını internette gördük. HDP kaçırıp PKK'ya teslim etti, 8 yıldır haber alamadık. Zahide, kızım gel, korkma hep birlikte gelin seni bekliyoruz. Kimden korkuyorsunuz, korkmayın devletimiz güçlü bir devlet" dedi.