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Acılı ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor.

Acılı ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. DEM Parti Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aileler, 152 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen Ayten Koçhan, bayramı buruk geçirdiklerini ifade ederek, "8 yıldır çocuğum gitmiş ve halen bir haber alamadım. Oğlum sana sesleniyorum, sensiz bayramımız kara geçti. Gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Perişan durumdayız. PKK'dan HDP'den çocuğumu istiyorum. Yılanın başı HDP'dir. Çocuklarımızı versinler. Bu Kürt-Türk davası değil. Amerika, İsrail davasıdır. Yeter analar babalar ağladı. Dağda bir kişi kalana kadar eylemime devam edeceğim. Bütün evlatlara sesleniyorum, gelin teslim olun, anneler-babalar sizin hasretinize dayanamıyor. Onların çocukları olsa, onlar bu kadar dayanır mı? Allah bizim yüreğimizdeki acıları onların yüreğine düşürsün. Milletin çocuklarını kandırıp dağa götürüyorlar" dedi.

Evlatları için yıllardır Diyarbakır ve Muş'ta eylem yaptığını söyleyen acılı anne Gülbahar Teker de, HDP'den ve PKK'dan oğlunu istediğini söyleyerek, "Bizden ne istiyorlar, çocuklarımızı getirip bize versinler. Bayramda, seyranda her gün ağlıyoruz. Dağda bir kişi kalana kadar biz eylemimize devam edeceğiz. Onlardan korkmuyoruz, her yerde eylem yaparım. Ben çocuğumu istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

DEM Parti PKK Muş 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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