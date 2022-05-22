Acil serviste bıçakla dehşet saçan baba tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Acil serviste bıçakla dehşet saçan baba tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Acil serviste bıçakla dehşet saçan baba tutuklandı

Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde önce kendi kızına ardından sağlıkçılara bıçakla saldıran Orhan D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde önce kendi kızına ardından sağlıkçılara bıçakla saldıran Orhan D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, merkez Şahinbey ilçesindeki özel bir hastanenin acil servis polikliniğinde 2 gün önce öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre rahatsızlanan çocuğunu hastaneye getiren kızını götürmek için acil servise gelen Orhan D. hastanede taşkınlık çıkardı. Onunla birlikte gitmek istemeyen kızını zorla götürmeye çalışan Orhan D. ilk önce kızına ardından sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırganın öfkesinin bir türlü dinmemesi üzerine "Beyaz kod" veren sağlıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Saldırgan baba kendisini sakinleştirmeye çalışan ambulans şoförü Bülent Arık'ı iki kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı şoför hastanede tedavi altına alınırken, Orhan D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Düztepe Polis Merkezine götürülen saldırgan Orhan D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Orhan D., tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, Şahinbey, Polis, 112, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title