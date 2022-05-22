Acil Servis'te bıçakla dehşet saçan baba tutuklandı - Haberler

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Acil Servis'te bıçakla dehşet saçan baba tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Acil Servis'te bıçakla dehşet saçan baba tutuklandı Gaziantep'te özel bir hastanenin Acil Servis'inde önce kendi kızına ardından sağlıkçılara bıçakla saldıran Orhan D. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Acil Servis'te bıçakla dehşet saçan baba tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te özel bir hastanenin Acil Servis'inde önce kendi kızına ardından sağlıkçılara bıçakla saldıran Orhan D. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, merkez Şahinbey ilçesindeki özel bir hastanenin Acil Servis Polikliniği'nde 2 gün önce öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre rahatsızlanan çocuğunu hastaneye getiren kızını götürmek için Acil Servis'e gelen Orhan D. hastanede taşkınlık çıkardı. Onunla birlikte gitmek istemeyen kızını zorla götürmeye çalışan Orhan D. ilk önce kızına ardından sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırganın öfkesinin bir türlü dinmemesi üzerine "Beyaz kod" veren sağlıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Saldırgan baba kendisini sakinleştirmeye çalışan ambulans şoförü Bülent Arık'ı iki kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı şoför hastanede tedavi altına alınırken Orhan D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Düztepe Polis Merkezine götürülen saldırgan Orhan D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Orhan D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - 3. Sayfa

Acil Servis, Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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