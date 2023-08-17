Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan kavgayı önleyen polis ekipleri, şikayetçi olanları hastaneye götürdü. Hastanede ikinci kez çıkan kavgada ise 1 polis ve 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 şüpheli bulunurken, yaralananların tedavileri devam ediyor.

Acil servis önünde kavga kamerada: 1'i polis 2 kişi yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde kavga çıktı, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı önleyen polis ekipleri iki tarafında şikayetçi olması üzerine kavgaya karışanları Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede ikici kez şüpheliler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili 7 şüpheli devam ederken kavgada yaralananların tedavileri sürüyor.