Acil servis doktoru 'bakmıyorum' dedi, ortalık karıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Acil servis doktoru 'bakmıyorum' dedi, ortalık karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Acil servis doktoru 'bakmıyorum' dedi, ortalık karıştı Adana'da bir doktorun acil servisteki hastalara 'Bakmıyorum' diyerek eylem yaptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı.

- Acil servis doktoru 'bakmıyorum' dedi, ortalık karıştı

ADANA - Adana'da bir doktorun acil servisteki hastalara 'Bakmıyorum' diyerek eylem yaptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde iki günlük grev kararı aldı. Doktorların sokağa çıkarak protesto gösterilerine katılması bazı vatandaşların tepkisini çekerken, hastanelerde de sıkıntılı anların yaşanmasına neden oldu.

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde çekilen bir video ise sosyal medyada tepki çekti. Dün gece saatlerinde acil servis kapısında bekleyen onlarca hasta, kendilerine bakmayacağını belirtip servisten ayrılan doktorun tavırlarıyla şoke oldu. İnternete düşen ve çok sayıda kullanıcının paylaşarak tepki gösterdiği videoda, acil doktorunun kendileriyle ilgilenilmesini talep eden hastalara "Bakmıyorum" diyerek servisi terk ettiği ve memur olduğunu ifade eden bir kişinin doktordan sicil numarasını ve ismini istediği anlar yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title