Acil İniş Yapan Helikopterdeki 4 Personel Hastaneye Sevk Edildi

Denize acil iniş yapan helikopterdeki 4 personel Antalya'daki hastanelere sevk edildi

ANTALYA - DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra ederken teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yapan helikopterdeki 4 personel, kontrol amaçlı Antalya Eğitim Araştırma ile Antalya Şehir Hastanesine getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin denize acil iniş yaptığını bildirdi. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Acil iniş yapan helikopterdeki 4 personel, helikopterle önce Antalya Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Mürettebat ardından ambulanslarla Antalya Eğitim Araştırma ve Antalya Şehir Hastanelerine sevk edildi.