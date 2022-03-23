Acıkan domuz sürüsü şehre indi

İSTANBUL İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü şehir merkezine kadar indi. Yol kenarındaki yeşillik alanda domuzlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ormanlık alanda aç kalan domuzlar İstanbul Sarıyer'de Ayazağa Mahallesine indi. Domuzlar yolun kenarındaki yeşillik alana geldi. Domuzların yiyecek arama ve dolaşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.