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Acıkan domuz sürüsü şehre indi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Acıkan domuz sürüsü şehre indiİSTANBUL İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü şehir merkezine kadar indi.

Acıkan domuz sürüsü şehre indi

İSTANBUL İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü şehir merkezine kadar indi. Yol kenarındaki yeşillik alanda domuzlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ormanlık alanda aç kalan domuzlar İstanbul Sarıyer'de Ayazağa Mahallesine indi. Domuzlar yolun kenarındaki yeşillik alana geldi. Domuzların yiyecek arama ve dolaşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Acıkan domuz sürüsü şehre indi

Acıkan domuz sürüsü şehre indi

Acıkan domuz sürüsü şehre indi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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