Açık Kablolar Yangına Neden Oldu

Açık bırakılan kablolar otomobili yaktı

KONYA - Konya'da elektrik dağıtım firmasının panoda yaptığı çalışma sonrası iddiaya göre pano kaidesinde açık bırakılan kablolar bir otomobilde yangına neden oldu. Alev topuna dönen otomobilde bulunan 3 kardeş canını zor kurtarırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşegül Bacaksız idaresindeki 34 HEJ 448 plakalı otomobil, market otoparkından çıktığı esnada daha öncesinde Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerince geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonrası yerinden alınan elektrik panosunun açık bırakılan pano kaidesinin üzerinden geçti. İddiaya göre pano kaidesinde açık bırakılan kabloların otomobile teması sonucu yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobildeki 3 kardeş son anda araçtan çıkarken, büyük şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, MEDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelene çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile otomobildeki yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. MEDAŞ ekipleri tarafından elektrik panosunun bağlı olduğu trafodan elektrik akımı kesildi. Daha sonra otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak ekipler tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede MEDAŞ görevlileri kabloların üzerinin levha ile kapatıldığını iddia ederken, çevredeki vatandaşların ifadesi ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede levhanın olmadığı öğrenildi. Polis olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Yangının başlaması ve otomobilin yanması çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin altından alevlerin çıkması, yangının büyümesi, çevredeki vatandaşların su ile müdahale etmeye çalışması ve otomobilden canlarını kurtaran kardeşlerin yerde oturması yer alıyor.

"Biz mal derdinde değiliz fakat bu tür işlemlerin düzgün yapılmasını istiyoruz"

Otomobilde bulunan kardeşlerin babası Erol Bacaksız, "MEDAŞ'ın yaptığı işlemlerin hatasınız söylemek istiyorum özellikle. Bu bina önünde sorun kaç sefer devam ettiği halde önlem alınmayıp en sonunda bizim başımıza bu olay geldi. Otomobilin içerisinde çocuklarım vardı. Allah'a şükür onlarda bir sıkıntı yok. Biz mal derdinde değiliz fakat bu tür işlemlerin düzgün yapılmasını istiyoruz. Gereken her şeyi yapacağız, davasını açacağız. Herkes cezası neyse çeksin. En azından çocuklarımın kendisinde bir şey yok. Zor bela da olsa çıktılar içinden. Biz onun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.