Açık denizde rahatsızlanan balıkçıya nefes kesen kurtarma operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Açık denizde rahatsızlanan balıkçıya nefes kesen kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Açık denizde rahatsızlanan balıkçıya nefes kesen kurtarma operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında karaya 75 deniz mili uzaklığında bulunan bir balıkçı teknesinde kalp krizi şüphesiyle rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik Helikopteriyle denizden kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında karaya 75 deniz mili uzaklığında bulunan bir balıkçı teknesinde kalp krizi şüphesiyle rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik Helikopteriyle denizden kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, dün saat 19.55'te Seferihisar ilçesi açıklarında Türk Deniz Arama Kurtarma Bölgesi batı sınırında meydana geldi. Karaya 75 deniz mili uzaklıkta seyir halinde olan balık avlama gemisinde bir kişinin kalp krizi geçirdiği şüphesiyle rahatsızlanması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbar verildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, helikopter ve botla bölgeye gitti. Helikopterden sarkıtılan halatla beraber tekneye inen ekipler, hastayı halata bağlayarak helikoptere taşıdı. Hasta vatandaş, helikopterle bölgeden tahliye edilirken, saat 21.10'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırıldı. Vatandaşın sağ ve bilinci açık olarak hastaneye ulaştırıldığı bildirildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seferihisar Kalp Krizi İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title