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Açık Cezaevinden İzinli Çıkan Kişi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Açık Cezaevinden İzinli Çıkan Kişi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
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Samsun'da açık cezaevinden izinli çıkan A.K. (46), otobüs beklediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da bir kişi açık cezaevinden izinli çıktığı gün kalp krizi geçirerek öldü.

Kavak Açık Cezaevinden izinli çıktığı gün memleketine gitmek için otobüs bekleyen A.K. (46), Kavak İlçe Otogarında fenalaşarak Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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