Açık Cezaevinden İzinli Çıkan Kişi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Samsun'da bir kişi açık cezaevinden izinli çıktığı gün kalp krizi geçirerek öldü.

Kavak Açık Cezaevinden izinli çıktığı gün memleketine gitmek için otobüs bekleyen A.K. (46), Kavak İlçe Otogarında fenalaşarak Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. - SAMSUN