Üye Girişi
Haberi Paylaş

Açık cezaevinden firar eden katil zanlısını jandarma yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Açık cezaevinden firar eden katil zanlısını jandarma yakaladı

Karabük'te kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan ve firar eden şüpheli jandarma ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan ve firar eden şüpheli jandarma ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hükümlü bulunan B.G. isimli şahıs bulunduğu Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan geçtiğimiz Cuma günü firar etti. Şahsın yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Zopran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde Cumayanı köyünde olduğu tespit edilen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Karabük 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title