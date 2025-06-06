Acemi Kasaplar Kurban Bayramında Hastaneye Akın Etti

Acemi Kasaplar Kurban Bayramında Hastaneye Akın Etti
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Karabük'te Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar hastaneye başvurdu. 15 vatandaş çeşitli yerlerinden kesik yarası ile hastaneye gelirken, tedavi sonrası taburcu edildi.

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

KARABÜK - Karabük'te Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Karabük'te da Kurban Bayramı'nın 1. gününde kent genelinde kurbanlık hayvanlarını kendi başına kesmeye çalışan veya kesime yardım eden vatandaşlar, kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bazı vatandaşlar ise kurban tepmeleri sonucu yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 15 vatandaşın ellerinden, kollarından, bacaklarından, kafalarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden kesici alet darbeleriyle kendilerini yaraladığı öğrenildi.

Öte yandan, tedavisi tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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