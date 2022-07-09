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Acemi kasaplar hastane acillerini doldurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar bu bayramda da hastane acillerini doldurdu.

Kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar bu bayramda da hastane acillerini doldurdu.

İslam alemi tarafından kutlanan Kurban Bayramı'nda bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kurbanlıkların kesilmeye başlamasından kısa bir süre sonra hastane acilleri hareketlendi. Kendilerini kesen acemi kasaplar acillere kaldırıldı.

Bazı acemi kasaplar ellerindeki bıçağı hayvan yerine kendisine batırırken, bazı kasaplar ise kurbanlıkları devirirken ya düştüler ya da hayvanın altında ezilerek yaralandılar. Kurban keserken yaralanan acemi kasaplar ambulans, kendi araçları ve yakınlarının araçları ile hastanelere yetiştirilmeye çalışıldılar.

Kurbanlık keserken yaralanan acemi kasaplar, "Ufak bir kaza geçirdik. Çok büyük bir şey olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanırken, bazı acemi kasaplar ise kendilerine gülerek, "Ağabeyimle tarla meselesi yüzünden kavga ettik, o da beni kesti gibi" esprili cevaplar verdiler.

Yaralanan acemi kasaplar, saat 07.30'dan itibaren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Samsun'daki tüm hastanelerin acil servislerini doldurmaya başladı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Kurban 3. Sayfa Haberler

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