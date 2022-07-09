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Acemi kasaplar acil servislere akın etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Acemi kasaplar acil servislere akın etti

Acemi kasaplar acil servislere akın etti Bartın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar acil servislere akın etti.

Acemi kasaplar acil servislere akın etti

BARTIN - Bartın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar acil servislere akın etti.

Kesici aletler ya da hayvan darbesi sonucu yaralanan vatandaşlardan bazıları 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken hafif yaralı bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştı.

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren toplam 19 kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak hastaneye başvurdu.

Kurban kesimi sırasında dizinden yaralanan bir vatandaş, "Kendi kurbanımızı keserken oldu. Hayvanı kesmeye hazırlanırken başını çekince bıçağın burnu dizime geldi. O kadar başka bir şey yok." dedi.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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