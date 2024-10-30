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Acemi hırsızlar müzik dinlerken yakayı ele verdi

Acemi hırsızlar müzik dinlerken yakayı ele verdi
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 3 şüpheli çaldıkları teyp ile müzik dinlerken yakalandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 3 şüpheli çaldıkları teyp ile müzik dinlerken yakalandı.

İddiaya göre, E.K., O.E. ile B.İ. adlı şahıslar, 29 Ekim'de 42 AFV 830 plakalı araçla Kozan, İmamoğlu ve Adana merkez sanayi sitesindeki kilidi açık üç araçtan akü, teyp ve hoparlör çaldı. Şikayet üzerine Kozan ve İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis hırsızları yakalamak için çalışma yaptığı sırada, İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Er Parkı'nda müzik dinleyen şahıslar polisin dikkatini çekti. İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede şahısların hırsızlıktan arandığını teybin ise çalıntı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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