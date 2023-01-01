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Aceleciliğin sonu kazayla bitti, o anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Aceleciliğin sonu kazayla bitti, o anlar kamerada

Bursa'da dikkatsiz iki sürücünün kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da dikkatsiz iki sürücünün kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ara yola dönmek isteyen otomobile başka bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler şokun etkisiyle otomobilden inerek kaldırım üzene oturdu. Kazada yaralanan olmazken o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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