Aceleciliğin sonu kazayla bitti, o anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Bursa'da dikkatsiz iki sürücünün kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'da dikkatsiz iki sürücünün kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ara yola dönmek isteyen otomobile başka bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler şokun etkisiyle otomobilden inerek kaldırım üzene oturdu. Kazada yaralanan olmazken o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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