Açamadıkları kasayı bavula koyarak çaldılar

Bakırköy'de hırsızlık için girdikleri evden kasayı açmayı başaramayan 3 şüpheli bavula koyarak çaldı. Hırsızlık anları kameraya yansırken, 17 suçtan kaydı olduğu öğrenilen bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 21 Nisan Cuma günü Bakırköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö.O isimli şahsın evine giren 3 şüpheli, içeride bulunan kasayı açmaya çalıştı. Kasayı açmayı başaramayan şüpheliler bavula koyarak götürdü. Ev sahibinin şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Binada ve çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 3 şüphelinin eşkal bilgilerini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri, Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Sinan U. önceki gün Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 17 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Sinen U. emniyette işlemleri tamamlanınca adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL