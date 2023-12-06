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Aç kalan kurt ilçe merkezine indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan bir kurt, ilçe merkezine indiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Dağların karla kaplanmasıyla yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman şehir merkezlerinde görülmeye başlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan kurt ilçe merkezine indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dağların karla kaplanmasıyla yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman şehir merkezlerinde görülmeye başlandı. Yüksekova ilçesinde de bir kurdun ilçe merkezine indiği görüldü.

Mezarlık Mahallesi'nde ikamet eden Bilal Erkuş isimli vatandaş, evinin pençesinden dışarı baktığı sırada bir kurdun bahçede olduğunu görmesiyle şok oldu. Kurdun Erkuş, o anı cep telefonu ile kaydetti. Erkuş, "Çocuğu pencereye götürdüğüm sırada bahçede duran bir kurdu gördüm. Önce şaşırdım daha sonra cep telefonumla çektim. Herkes bu duruma dikkat etsin. Özellikle akşamları" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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