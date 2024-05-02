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Aç kalan domuzları kurabiye ile besledi

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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi. Vatandaşlar domuzları kurabiye ile besledi. Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü soluğu ilçe merkezinde aldı. Tek tek sokaklara giren domuz sürüsü, çöpleri karıştırarak yemek aradı. Domuzların zararsız olduğunu gören vatandaş ise domuzları kurabiye ile besledi. Bir süre daha gezen domuzlar daha sonra geldikleri zeytinlik alana giderek gözden kayboldu.

Aç kalan domuzları kurabiye ile besledi

Domuz sürüsü yemek aramak için ilçe merkezine indi

BURSA - Bursa'da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi. Vatandaşlar domuzları kurabiye ile besledi.

Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü soluğu ilçe merkezinde aldı. Tek tek sokaklara giren domuz sürüsü, çöpleri karıştırarak yemek aradı. Domuzların zararsız olduğunu gören vatandaş ise domuzları kurabiye ile besledi. Bir süre daha gezen domuzlar daha sonra geldikleri zeytinlik alana giderek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudanya Bursa Hayvanlar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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