Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan ayılar, girdikleri yayladaki işletmeyi talan etti.
ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (İHA) - Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti
RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan ayılar, girdikleri yayladaki işletmeyi talan etti.
Olay, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Badara Yaylası'nda meydana geldi. Kardan kapanan yayla yolunun açılmasının ardından yaylaya çıkan işletme sahipleri, işletmenin ayılar tarafından talan edildikleriyle karşılaştı. Vatandaşlar kar nedeniyle kapanan yayla yollarının bir an önce açılabilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
İhlas Haber Ajansı / Ali Maşalacı - 3. Sayfa