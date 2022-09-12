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Ablasının ilişkisine karşı çıkan kardeş 2 kişiyi yaraladı

3. Sayfa Haberleri

Ablasının ilişkisine karşı çıkan kardeş 2 kişiyi yaraladı

Ankara'da bir kişi, ilişkilerini kabul etmediği ablası ile erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaralayarak kayıplara karıştı.

Ankara'da bir kişi, ilişkilerini kabul etmediği ablası ile erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaralayarak kayıplara karıştı.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 335. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, S.A., ablası G.S.'nin erkek arkadaşı E.K. ile olan ilişkisine ve aynı evde yaşamalarına karşı çıktı. Elindeki pompalı tüfekle çiftin yaşadığı apartmanı basan S.A., ablası ile erkek arkadaşına 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu yaralanan G.S. ve E.K. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan saldırgan S.A.'nın yakalanması içinse çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ Ankara 3. Sayfa Haberler

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