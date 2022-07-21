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Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vuruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vuruldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde cezaevinden yeni çıkan şahıs, husumetli olduğu kayınçosunu silahla bacağından vurarak yaraladı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde cezaevinden yeni çıkan şahıs, husumetli olduğu kayınçosunu silahla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi'nde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin A., eski bir husumetlerinden dolayı kahvehane önünde kayınçosu Yavuz Ö.'ye pusu kurdu. C.A., Yavuz Ö.'nün kahvehaneye doğru gelmesiyle birlikte elindeki silahla Yavuz Ö.'yü sol bacağından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Yavuz Ö., çevredekilerin yardımıyla Körfez Çamlıtepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. C.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. C.A.'nın silahlı yaralama eylemini gerçekleştirdiği esnada eşinin de yanında olduğu ve kardeşi Yavuz Ö.'nün vuruluşunu gördüğü öğrenildi. Öte yandan, C.A.'nın 1 yıl önce de Adem Y. isimli şahsa otobüs durağı önünde pusu kurup ilk iş gününde vurduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Körfez 3. Sayfa Haberler

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