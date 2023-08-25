Ablasını tehdit eden eski eniştesini vurdu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada ablasının müstehcen fotoğraflarını paylaşacağını söyleyen eski eniştesini tabancayla ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Olay 2 gün önce saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Muhammed M.(25), ablası Sibel M.'nin ayrıldığı eski eşi Muhammed E.'nin ablasına müstehcen fotoğraflarını sosyal medya paylaşacağını söyleyerek şantaj yaptığını öğrendi. Eski eniştesiyle Kasımefendi Caddesi'nde buluşan Muhammed M., şahsı uyardı. Bir anda tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed M., elindeki tabancayla eski eniştesi Muhammed E.'yi göğsünden yaraladı. Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan şahıs, bakkala sığındı. Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eski eniştesini silahla yaraladı

Şüpheli Muhammed M. ifadesinde, "Ablamın eski eşi, ablama müstehcen fotoğraflarını internette paylaşacağı yönünde rahatsız etmiş. Bende görüşmeye gittim. Kavga çıktı. Kavgada elimdeki tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.