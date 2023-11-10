Ablasına haber verip canına kıydı

ELAZIĞ - Elazığ'da ablasını arayarak 'kendimi öldüreceğim' diyen şahıs evin içerisine asılı halde bulundu. Şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre Murat Aydın (38), ablasını arayıp "kendimi öldüreceğim" dedi. Bunun üzerine ablası hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi. Hızla bir şekilde adrese giden ekipler şahsı ipe asılı halde buldu. İpten indirilen ve özel bir hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Aydın'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, ekipleri olay yerinde incele yaptı.

(EB-CK-ÖZ-Y)