Ablalarını kurtaran 2 kardeş baraj göletinde boğuldu 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta baraj göletine düşen ablalarını kurtaran iki erkek kardeş boğularak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta baraj göletine düşen ablalarını kurtaran iki erkek kardeş boğularak hayatını kaybetti. Olay, Onikişubat ilçesi Menzelet Mesire Alanı, Menzelet Barajında meydana geldi. Menzelet Mesire alanı içerisinde piknik yapan aile bireylerinden İdris Özbir (25) ve Halil İbrahim Özbir (22) isimli iki kardeş, ayağı kayarak suya düşen ablasları İ.Ö'yü (23) kurtarmak için baraj göletine girdi. Halil İbrahim Özbir ve İdris Özbir, ablalarını kurtarmalarına rağmen kendileri sudan çıkamayarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin 15 dakikalık arama kurtarma çalışması sonucu iki kardeşin cansız bedeni baraj göletinden çıkarıldı. 2 kardeşin cansız bedenleri tekneye alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ablalarını kurtaran 2 kardeş baraj göletinde boğuldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.