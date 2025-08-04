Abla, Kardeşini Dolap Tartışması Sonucu Bıçakla Yaraladı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, dolaptaki eşyaların yerini değiştirme yüzünden abla E.K. kardeşi S.K.'yı kolundan bıçakla yaraladı. Olay sonrası S.K. hastaneye kaldırıldı, E.K. ise polis merkezine götürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde abla, iddiaya göre dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini kolundan bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2219. Sokak'ta iddiaya göre E.K. ile kardeşi S.K. arasında dolaptaki eşyanın yerini değiştirme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda abla E.K., bıçakla kardeşi S.K.'yı kolundan yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan S.K.'yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından E.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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