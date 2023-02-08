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Abisi, 2 yeğeni ve yengesinin enkazdan kurtarılmasını bekleyen kadın: "14 yaşındaki diğer yeğenim sağ kurtarıldı"

3. Sayfa Haberleri

Abisi, 2 yeğeni ve yengesinin enkazdan kurtarılmasını bekleyen kadın: '14 yaşındaki diğer yeğenim sağ kurtarıldı'

Kahramanmaraş'ın 13 Şubat ilçesinde depremde yıkılan 5 katlı apartmanda abisi, 2 yeğeni ve yengesinin enkaz altından kurtarılmasını bekleyen kadın "14 yaşındaki diğer yeğenim sağ kurtarıldı" dedi.

Kahramanmaraş'ın 13 Şubat ilçesinde depremde yıkılan 5 katlı apartmanda abisi, 2 yeğeni ve yengesinin enkaz altından kurtarılmasını bekleyen kadın "14 yaşındaki diğer yeğenim sağ kurtarıldı" dedi.

Kahramanmaraş'ın 13 Şubat ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan ailelerini ve yakınlarını kurtarmaya çalışıyor. 13 Şubat Mahallesi Şazibey Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Nizam Apartmanı'nda abisi, 2 yeğeni ve yengesi enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kadın, "Hava şartları çok kötü. Her şey yetersiz. 3 cenazemizi biz kendi imkanlarımızla çıkarttık. Bu apartmanda 4 kişi kaldı. 1'i abim 2 çocuk bir anne olmak üzere. İnşallah güzel haberleri alacağız. Biraz önce 14 yaşındaki yeğenim çıktı. Sağ bir şekilde kurtuldu. Burası 5 katlı bir apartmandı" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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