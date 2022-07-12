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Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi öldüren zanlının saldırıyı 1 yıldır planladığı ve dağlık bölgelerde atış talimi yaparak suikaste hazırlandığı ortaya çıktı.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından cinayet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

SİLAH YAPMAYI VİDEO İZLEYEREK ÖĞRENMİŞ

41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin ifadesinde saldırıyı gerçekleştirmeye 1 yıl önce karar verdiğini söylediği açıklandı. İlk etapta el yapımı patlayıcı üreterek Abe'ye yönelik saldırı gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyleyen eski Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli Yamagami'nin, daha sonra fikir değiştirerek silah üretimini öğrendiği ifade edildi. Silah yapmayı video paylaşım sitesi Youtube'dan öğrendiğini itiraf eden zanlının, internetten boş kovan ve barut sipariş ettiği kaydedildi.

BARUTU HAVAİ FİŞŞEKLERDEN ALMIŞ

Ateşli silah yapımında kullanılacak malzemelerin satışının sıkı yasal kısıtlamalara tabi olduğuna dikkat çeken soruşturma kaynaklarının, saldırganın oyuncak havai fişek gibi ürünler satın alarak içindeki barutu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

DAĞLIK ALANLARDA ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ

Öte yandan aracında barut kurutmak için kullandığı değerlendirilen metal bir levha bulunan zanlının, şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı öğrenildi.

SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay yerinde sağ olarak yakalanan saldırgan, Abe'yi annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini grupla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü açıklamıştı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Shinzo Abe Japonya 3. Sayfa Haberler

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