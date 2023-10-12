Abdest alan adamın cüzdanını böyle çaldılar

Kadın hırsızlar kameraya böyle yakalandı

BURSA - Bursa'da şadırvanda abdest alan adamın arkasından yaklaşarak ceketindeki cüzdanı çalan 2 kadın kameralara yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesindeki Yeşil Camii'nde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye gelen vatandaş, abdest almak için şadırvana geçti. Ceketini arkasına bırakan kişi, olacaklardan habersiz abdest almaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda 2 tane kadın, adamın arkasından yaklaştı. Biri çevreyi gözlerden diğeri, ceketti cüzdanı el çabukluğu ile aldı. Hızla olay yerinden uzaklaşan kadınlar, gözden kayboldu.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.