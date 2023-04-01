ABD'yi vuran hortumlarda can kaybı 10'a yükseldi

ABD'nin Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 7 eyaletinde meydana gelen hortumlarda 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 7 eyaletinde meydana gelen hortumlarda 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD, hortum felaketleriyle mücadele ediyor. Ülkenin Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 7 eyaletinde hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle çok sayıda binanın çatısında ve duvarlarında hasar meydana gelirken, ağaçlar yerinden söküldü, araçlar ve elektrik hatları devrildi. Hortumlar nedeniyle Arkansas'ta 5, Indiana'da 3, Illinois ve Alabama'da da 1 kişi olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eyalet Valisi Sarah Huckabee Sanders, bölgede acil durum hal ilan edildiğini duyurdu.

Illinois'te konser salonunun çatısı çöktü

Illinois eyaletine bağlı Belvidere'de ise yaklaşık 260 kişinin "Morbid Angel" müzik grubunun konseri için bulunduğu Apollo Theater'ın çatısı şiddetli fırtınanın etkisiyle çöktü. İtfaiye yetkilisi Shawn Schadle, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda ise bazı uçuşlar iptal edildi.

Biden, Mississippi'yi ziyaret etmişti

Öte yandan ABD'nin Mississippi eyaletinde geçtiğimiz hafta etkili olan hortum nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetmişti. Toplam 94 kilometre ilerleyen hortum, 1 saat 10 dakika sürerken, yaklaşık 2 bin evde hasar meydana gelmişti. ABD Başkanı Joe Biden taziyelerini sunmak ve federal yardım sözü vermek için dün eyaleti ziyaret etmişti. - ARKANSAS