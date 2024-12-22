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ABD, Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

ABD, Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Düzenledi
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilere ait bir füze deposu ve komuta merkezine hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurları görev aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilere ait bir füze deposu ile komuta merkezine yönelik hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

ABD ordusu, bir kez daha Yemen'deki İran destekli Husileri hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Husilere ait bir füze deposu ile komuta merkezine yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

"CENTCOM Kuvvetleri, ayrıca Kızıldeniz üzerinde Husilere ait çok sayıda tek yönlü saldırı dronunu (OWA UAV) ve bir gemisavar seyir füzesini (ASCM) düşürmüştür" denilen açıklamada, "Operasyonda F/A-18 savaş uçakları da dahil ABD Hava Kuvvetleri unsurları ile ABD Deniz Kuvvetleri unsurları yer almıştır" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM'un Güney Kızıldeniz, Bab el-Mendeb ve Aden Körfezi'ndeki ABD gemilerine yönelik saldırılar gibi Husi saldırılarını etkisiz hale getirmek için planlı operasyonlar gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, "Son saldırı, CENTCOM'un ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıtmaktadır" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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