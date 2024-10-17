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ABD, Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

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ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilere ait silah depolarına hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar, bölgedeki uluslararası sularda gemilere yönelik tehditleri azaltmayı hedefliyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Husilere ait birçok silah deposuna hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD ordusu, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası sularda seyreden askeri ve sivil gemileri hedef alan Husilere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de İran destekli Husilere ait çeşitli gelişmiş konvansiyonel silahların bulunduğu çok sayıda silah deposuna yönelik hassas hava saldırıları düzenlendiği" kaydedildi. Saldırıların Husilerin Kızıldeniz, Bab-El Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki gemilere yönelik "pervasız" ve "yasadışı" saldırılarını sürdürme ve bölgesel ortakları tehdit etme kabiliyetlerini azaltmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, "CENTCOM kuvvetleri, Husilerin bölgedeki askeri ve sivil gemileri hedef almak için kullandıkları füzeleri, silah bileşenlerini ve diğer mühimmatları barındıran yeraltı tesislerini hedef almıştır" denildi.

"B-2 bombardıman uçağı küresel saldırı kabiliyetimizin göstergesi"

Husilere yönelik operasyona ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları da dahil ABD hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının katıldığı belirtilen açıklamada, "B-2 bombardıman uçağının kullanılması, ABD'nin gerektiğinde, her zaman, her yerde bu hedeflere ulaşma konusundaki küresel saldırı kabiliyetini göstermektedir" ifadelerine yer verildi. Hasara yönelik değerlendirmelerin sürdüğü ifade edilirken, ilk belirlemelere göre sivil can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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