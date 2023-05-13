ABD'ye gelen Honduraslı göçmen, tutulduğu gözetim merkezinde öldü

ABD'nin Florida eyaletinde 17 yaşındaki Honduraslı genç, refakatsiz göçmen çocukların yerleştirildiği gözetim merkezinde hayatını kaybetti.

Honduras'tan ABD'ye tek başına gelen 17 yaşındaki bir göçmen, Florida eyaletine bağlı Safety Harbour'da yerleştirildiği gözetim merkezinde hayatını kaybetti.

Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gencin kimliğini "Angel Eduardo Maradiaga Espinoza" olarak açıkladı. Bakan Reina, olayın açıklığa kavuşturulması için kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanından (HHS) yapılan açıklamada ise, "Bu trajik kayıptan dolayı derinden üzgünüz. Kalbimiz, iletişim halinde olduğumuz ailesiyle birlikte" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm klinik ayrıntıların incelendiği vurgulandı.

"Baygın halde bulundu"

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise medyaya yaptığı açıklamada, gencin 5 gündür merkezde tutulduğunu, çarşamba sabahı baygın halde bulunduğunu, daha sonra hastaneye götürüldüğünü ve 1 saat sonra öldüğünü belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de gerçekleştirdiği basın toplantısında, gencin ölümünü "yıkıcı bir haber" olarak nitelendirdi. Jean-Pierre olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Resmi raporlara göre 8 binden fazla refakatsiz göçmen çocuk HHS gözetiminde bulunuyor. - FLORIDA