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ABD'ye ait V-22 Osprey uçağında 8 mürettebat hayatını kaybetti

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ABD Hava Kuvvetleri, Japonya açıklarında düşen V-22 Osprey uçağındaki 8 mürettebatın tamamının öldüğünü açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma yapılacak.

ABD Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz hafta Japonya açıklarında düşen ABD ordusuna ait V-22 Osprey uçağındaki 8 mürettebatın tamamının öldüğünü açıkladı.

Japonya'nın Yakuşima Adası açıklarında 29 Kasım'da düşen ABD'ye ait V-22 Osprey askeri uçağındaki mürettebatın akıbeti belli oldu. ABD Hava Kuvvetleri, uçaktaki 8 mürettebatın tamamının öldüğünü duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise 8 havacının kaybından derin üzüntü duyduğunu belirterek, kazayla ilgili "titiz ve kapsamlı" bir soruşturma yapılacağını ifade etti.

Uçak 8 mürettebatı ile düşmüştü

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG), 29 Kasım'da ABD'ye ait V-22 Osprey askeri uçağının Japonya'daki Yakuşima Adası açıklarındaki sulara düştüğünü açıklamıştı. Tokyo yakınlarındaki Yokota Hava Üssü'ne bağlı olan ve Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni Hava Üssü'nden Okinawa eyaletindeki Kadena Hava Üssü'ne gittiği belirtilen uçağın yerel saatle 14.40 sıralarında radardan kaybolduğu belirtilmişti. Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.

Japonya yere çekmişti

Kazanın ardından V-22 Osprey askeri uçaklarını kullanan Japonya kendi filosunu geçici olarak yere çekmiş, ABD'den de Japonya topraklarındaki aynı tip uçakları yere indirmesini istemişti.

Öte yandan geçtiğimiz ağustos ayında da ABD'ye ait bir V-22 Osprey askeri uçağı askeri tatbikat sırasında Avustralya kıyılarında düşmüş, 3 deniz piyadesi hayatını kaybetmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Japonya Ulaşım Kaza 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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