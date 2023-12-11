ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Sarı Deniz'de düştü

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında Sarı Deniz'de düştü. Pilot uçaktan atlamayı başararak sağ olarak kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'ye ait F-16 tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında Sarı Deniz'de düştü. Uçak düşmeden atlamayı başaran pilot, sağ olarak kurtuldu.

ABD'ye ait bir savaş uçağı daha bugün Çin anakarası ile Kore Yarımadası arasında yer alan Sarı Deniz'de düştü. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Güney Kore'de konuşlu ABD kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçağının başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Kuvvetleri Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanmasının ardından düştüğü öğrenildi. Uçak düşmeden atlamayı başaran pilot, Güney Kore sahil güvenliği tarafından sağ olarak kurtarıldı.

F-16'nın düşme nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Japonya'daki uçak kazasında 8 ABD askeri ölmüştü

ABD Hava Kuvvetleri, Japonya'da geçtiğimiz ay yaşanan bir kaza ile gündeme gelmişti. Osprey tipi askeri uçak, 29 Kasım'da Yakushima Adası açıklarında denize düşmüş, uçaktaki 8 mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ise ABD ordusu, tüm Osprey tipi uçaklarının operasyonlarını askıya almıştı. - SEUL