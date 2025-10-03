Haberler

ABD, Venezuela Açıklarında Uyuşturucu Kaçakçılarına Operasyon Düzenledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında uyuşturucu yüklü bir teknenin vurulduğunu ve bu operasyonun 25 bin ila 50 bin kişinin ölümüne neden olabilecek uyuşturucuyu engellediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu sabah Venezuela açıklarında 25 bin ila 50 bin kişinin ölümüne neden olacak kadar uyuşturucuyla yüklü bir tekne vuruldu" dedi.

ABD'nin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi kapsamında Güney Amerika açıklarındaki saldırılarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump bugün Venezuela'dan yola çıkan bir uyuşturucu kaçakçılığı teknesinin daha vurulduğunu açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 25 bin ila 50 bin kişinin ölümüne neden olacak kadar uyuşturucuyla yüklü bir tekne, Venezuela kıyılarının açıklarında ABD bölgesine girmeden vuruldu" ifadelerini kullandı.

Hegseth: "ABD'ye yönelik saldırılar son bulana kadar bu saldırılar devam edecek"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın emri doğrultusunda, ABD tarafından terör örgütü olarak belirlenmiş unsurlara bağlı bir uyuşturucu kaçakçılığı teknesine ölümcül bir operasyon düzenledim. Gemide bulunan 4 erkek narko-terörist öldürülürken, hiçbir ABD gücü zarar görmedi. Operasyon, geminin büyük miktarda uyuşturucu taşıdığı ve ABD'ye yöneldiği sırada, Venezuela açıklarında, uluslararası sularda gerçekleştirildi. İstihbaratımız, geminin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, gemidekilerin narko-teröristler olduğunu ve bilinen bir uyuşturucu transit rotasında faaliyet gösterdiklerini açıkça teyit etti. Amerikalılara yönelik saldırılar sona erene kadar bu tür operasyonlar devam edecektir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
