ABD ve Türkiye'den terör örgütlerinin finansmanına karşı ortak yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Türkiye'nin terör örgütlerinin finansmanına karşı 2 kişiye ortak yaptırım uyguladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Türkiye'nin terör örgütlerinin finansmanına karşı 2 kişiye ortak yaptırım uyguladığını duyurdu.

ABD ve Türkiye, terör örgütlerinin finansmanına karşı yaptırımlarına devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren Heyet Tahrir el-Şam ve Tevhit ve Cihat Cemaati adlı terörist grupların finansal faaliyetlerini kolaylaştıran 2 kişiye yaptırım uyguladığı duyuruldu. Yaptırım kapsamında söz konusu kişilerin mal varlıklarının dondurulduğu ifade edilen açıklamada, "Bugünkü atamalar, 5 Ocak'ta DEAŞ'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştıran ağın kritik bağlantı noktalarını bozan ortak ABD-Türkiye yaptırımlarını takip ediyor" denildi.

Açıklamada, "Bugünkü eylemimiz, bölgedeki terörün finansman ağlarını bozmak için Türk ortaklarımızla işbirliği yapma taahhüdümüzün altını çiziyor. ABD, dünya çapındaki terörist gruplara fon akışını engellemek için harekete geçmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON