ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Irak Başbakanı Sudani ile Suriye'deki DEAŞ tutuklularının sevkini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki DEAŞ tutuklularının Irak'taki tesislere sevk edilmesi konusunu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Başbakan Muhammed Şiya Sudani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rubio'nun Suriye'deki son operasyonların ardından DEAŞ teröristlerinin Irak'taki güvenli tesislere hızla sevk edilmesi ve tutuklanması konusunda Sudani hükümetinin girişimini ve liderliğini takdir etti. Taraflar, Irak'ta bulunan yabancı uyruklu teröristlerin kendi ülkeleri tarafından hızla geri alınması ve yargılanması için yürütülen diplomatik çabaları görüştü. Rubio ve Sudani ayrıca Irak'ta hükümet kurulmasına yönelik süren istişareleri ele alarak, Irak'ın Orta Doğu'da istikrar, refah ve güvenlik için bir güç olarak potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesini sağlamaya yönelik ortak kararlılıklarını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran tarafından kontrol edilen bir hükümetin Irak'ın çıkarlarını öncelikli tutamayacağını, Irak'ı bölgesel çatışmaların dışında tutamayacağını veya ABD ile Irak arasındaki karşılıklı fayda sağlayan ortaklığı ileriye taşıyamayacağını vurguladı. - BAĞDAT