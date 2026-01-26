Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Irak Başbakanı Sudani ile Suriye'deki DEAŞ tutuklularının sevkini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki DEAŞ tutuklularının Irak'a sevk edilmesini ve yargılanması için diplomatik çabaları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki DEAŞ tutuklularının Irak'taki tesislere sevk edilmesi konusunu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Başbakan Muhammed Şiya Sudani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rubio'nun Suriye'deki son operasyonların ardından DEAŞ teröristlerinin Irak'taki güvenli tesislere hızla sevk edilmesi ve tutuklanması konusunda Sudani hükümetinin girişimini ve liderliğini takdir etti. Taraflar, Irak'ta bulunan yabancı uyruklu teröristlerin kendi ülkeleri tarafından hızla geri alınması ve yargılanması için yürütülen diplomatik çabaları görüştü. Rubio ve Sudani ayrıca Irak'ta hükümet kurulmasına yönelik süren istişareleri ele alarak, Irak'ın Orta Doğu'da istikrar, refah ve güvenlik için bir güç olarak potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesini sağlamaya yönelik ortak kararlılıklarını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran tarafından kontrol edilen bir hükümetin Irak'ın çıkarlarını öncelikli tutamayacağını, Irak'ı bölgesel çatışmaların dışında tutamayacağını veya ABD ile Irak arasındaki karşılıklı fayda sağlayan ortaklığı ileriye taşıyamayacağını vurguladı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Balkondan eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Akaryakıta bir haftada 2. zam

4 gün arayla 2. zam yolda
Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

Transferde Ozan bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Kod incelemelerinde ortaya çıktı

Whatsapp'tan milyonları ilgilendiren değişiklik! Yeni dönem başlıyor
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi